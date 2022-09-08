На деоккупированных территориях украинские войска наблюдают маленькие "бучи", отметил Роман Свитан.

В украинских деоккупированных населенных пунктах наблюдают маленькие "бучи": ВСУ обнаруживают тела украинцев, убитых российскими оккупантами.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью российской журналистке Юлии Латыниной.

"По всем территориям, где происходит деоккупация, наши войска наблюдают маленькие "бучи", – заявил он. Видео дня

Например, речь идет о недавно освобожденном Высокополье в Херсонской области.

"В Высокополье действительно стояли российские десантники. И после того, как наша арта разбила их склад, наши войска обошли… Сейчас там проводят следственные действия… Там действительно нашли определенное количество трупов. Со слов жителей, это люди, которые защищали свои жилища, препятствовали мародертсву – отметил Свитан. – Скорее всего, мы этих десантников увидим с унитазами и стиральными машинами где-то на выезде на Крымском мосту".

Полковник добавил, что прокуратура работает над документированием всех таких фактов, вскрывшихся после деоккупации украинских территории.

Напомним, 4 сентября появилась информация о том, что украинские воины освободили поселок Высокополье Херсонской области. Над поселковой больницей взвился украинский флаг.

8 сентября стало известно, что ВСУ освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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