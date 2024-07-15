Также уделяется внимание обучению украинских военных работе с предоставленными вооружениями.

Усиление противовоздушной обороны Украины остается основным приоритетом Пентагона в поддержке Киева. Об этом заявил спикер Пентагона, генерал-майор Пэт Райдер в интервью "Голосу Америки".

"Противовоздушная оборона Украины уже длительное время является приоритетной сферой для министра [обороны США Ллойда] Остина и правительства США. (...) Мы понимаем острую нужду в средствах противовоздушной обороны. Это наш приоритет, и мы будем и дальше работать с нашими союзниками и партнерами во всем мире над тем, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно для защиты себя и своего народа", - сказал он.

На этой неделе президент США Джо Байден объявил о планах развертывания в Украине пяти стратегических систем ПВО с целью создания интегрированной сети противовоздушной обороны. Райдер отказался раскрывать подробности по этому поводу, ссылаясь на соображения безопасности.

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"Излишне говорить, что мы понимаем актуальность этого вопроса, о которой свидетельствуют ужасные ракетные удары, нанесенные Россией, один из которых попал в детскую больницу. Поэтому это то, что и в дальнейшем будет оставаться невероятно важным для нас", - отметил спикер Пентагона.

По его словам, группа украинских зенитчиков уже прошла программу тренировки на системах Patriot, и обучение по управлению этими системами продолжается в Европе.

"Международная коалиция будет работать с Украиной, чтобы определить ее потребности в обучении - не только для Patriot, но и для всего спектра операций", - заявил Пэт Райдер.

Дополнительная ПВО для Украины

Как писал УНИАН, на прошлой неделе во время встречи с Владимиром Зеленским президент США Джо Байден объявил о новом пакете помощи Украине. Как стало известно чуть позже, этот пакет включает батарею ЗРК Patriot, боеприпасы к ЗРК NASAMS, реактивным артсистемам HIMARS, а также противотанковые системы Javelin, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды и другое оружие.

Незадолго до того министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в ближайшие месяцы США и их союзники передадут десятки тактических систем противовоздушной обороны. Он отметил, что страны НАТО, в частности США, Нидерланды, Германия, Италия и Румыния, объявили о предоставлении Украине систем противовоздушной обороны.

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