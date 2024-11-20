Зеленский уверен, что это будет непросто, но если использовать все возможности, которые есть у Соединенных Штатов, то возможно.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что дипломатия - это единственный способ прекратить войну, при этом выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп сможет принудить российского диктатора Владимира Путина к миру.

В интервью Fox News, отвечая на вопрос, не является ли именно Путин тем человеком, который может принять решение о прекращении войны, Зеленский отметил, что "на сегодняшний день от Путина зависит очень многое" и он может прекратить эту войну. Но в гораздо большей степени это зависит от США.

"Путин слабее США. У президента Соединенных Штатов Америки есть и сила, и власть, и оружие, и он может снизить цену на энергоносители. Кстати, я слышал в СМИ сигнал от президента Трампа, что он думает снизить цены на энергоресурсы, на нефть, и это нужно сделать", - сказал Зеленский.

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Отвечая на вопрос, рассчитывает ли он, что Трамп сможет повлиять на Путина, чтобы тот прекратил войну, Зеленский сказал, что "это будет непросто", но реально.

"Это будет непросто, но я думаю, что если использовать все возможности, которые есть у Соединенных Штатов, то да, он сможет. Потому что он намного сильнее Путина. Он сильнее. Соединенные Штаты сильнее. Экономика - сильнее. Соединенные Штаты имеют очень большое влияние", - ответил Зеленский.

Зеленский о Трампе

19 ноября во время выступления в Верховной Раде Зеленский заявил, что необходимо работать каждый день, а не ждать чуда от избранного президента США Дональда Трампа.

Он также подчеркнул, что понимает только прямой контакт с Трампом и не воспринимает неофициальные заявления в прессе.

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