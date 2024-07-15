В западной части Украины находятся большие газохранилища, от которых зависит в частности энергетическая безопасность стран-соседей.

Некоторые страны, граничащие с Украиной, могут остаться без газа, если не защитить от российских ударов украинские газохранилища. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на пресс-конференции.

Зеленский отметил, что для некоторых западных партнеров идея с территории Польши сбивать российские ракеты над западной Украиной изначально воспринималась как "красная линия". И хотя не все в НАТО так считали, нужно было общее согласие на такие действия, говорит Зеленский.

По словам президента, Украина начала работать на двустороннем уровне со странами-скептиками, подчеркивая, что уничтожение российских ракет в западной части Украины - это "безопасность людей в Польше". Зеленский акцентировал, что российские ракеты уже падали на польской территории и могут упасть снова.

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Также президент отметил, что в западной части Украины находятся большие газохранилища, от которых зависит в частности энергетическая безопасность стран-соседей.

"Мы говорим именно об этом направлении - направлении газохранилищ Украины, куда часто прилетает. С газом интересно. Вы знаете, что есть страны-скептики в НАТО, в принципе в отношении нас. Очень важно, что газом этим, который в нашем газохранилище, пользуются именно эти страны. Это интересно. И мне кажется, что этот скепсис стран должен уменьшаться, потому что если мы не защитим наши газохранилища, то эти страны, в отопительный сезон, останутся без газа", - подчеркнул Зеленский и добавил, что говорит о ближайших соседях.

Президент отметил, что с Польшей были подписаны двусторонние гарантии безопасности, в которых предусмотрено техническое рассмотрение этого вопроса.

Он добавил, что не может гарантировать на 100%, что этот вопрос будет воплощен, но первый шаг сделан. "Дальше - есть нюансы", - сказал Зеленский.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в июле российская оккупационная армия нанесла по Украине удары более чем 80 различными ракетами. По мнению военного обозревателя Александра Коваленко, специфика этих ракет, а также интенсивность этих ударов указывают на наращивание производства боекомплекта в РФ.

На этом фоне страны-партнеры до сих пор сохраняют значительные ограничения на применение предоставленного ими оружия. В частности относительно ударов по территории страны-агрессора. По словам ветерана АТО Евгения Дикого, военная тактика и стретегия этих стран, когда они сами воевали, заключается в том, чтобы бить по глубоким коммуникациям врага, центрам управления и складам в дальнем тылу. Зато Украину они заставляют воевать как партизан, считает Дикий.

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