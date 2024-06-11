Повреждение газовой инфраструктуры не даст врагу нужного эффекта.

Украинские газораспределительные сети не будут главной целью для врага, потому что они не дадут нужного эффекта, считает директор специальных проектов Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев. Об этом он сказал в эфире Киев24, комментируя угрозы после уже нанесенных оккупантами весной этого года ударов по Винницкой и Харьковской областях, в результате которых были повреждены газораспределительные сети.

"Номер один целью не станут, потому что значительно труднее попасть в соответствующие объекты. Кроме того, это не будет иметь того эффекта, на который может рассчитывать Россия и ее вооруженные силы. Да, возможны атаки, в частности на объекты газовой инфраструктуры, но вряд ли речь идет о том, что это будет целью №1", – сказал Рябцев.

Относительно возможности нанести поражение газохранилищам он отметил, что поскольку они размещены глубоко под землей, то вряд ли россияне вызовут нам проблемы.

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"Собственно говоря, несмотря на все удары, все контракты, которые были у "Укртрансгаза" и у оператора газотранспортной системы Украины, все номинации выполнялись в течение даже 2022 года. Поэтому никаких осложнений с этим я не прогнозирую. Хотя, конечно, нельзя исключать возможности ударов по наземной инфраструктуре. Такие удары уже были. Но и оператор газотранспортной системы Украины, и "Укратрансгаз", как оператор украинских газовых хранилищ – они, во-первых, сделали все для того, чтобы уменьшить вероятность попадания в объекты, уменьшить совокупные негативные последствия попадания в такие объекты. Ну и во-вторых, силы обороны Украины сейчас усиливают плотность ПВО, что также уменьшает вероятность поражения, в том числе объектов газовой инфраструктуры", – прокомментировал эксперт.

По его словам, стоимость восстановления поражения газовых объектов по сравнению с затратами на восстановление систем электроснабжения – "это несоизмеримые средства".

"Конечно, поражения, нанесенные по энергетической инфраструктуре, убытки от них оцениваются правительством в 1 мрлд долларов, и это намного – на несколько порядков больше, чем весь ущерб, который был причинен украинской газотранспортной системе", – отметил Рябцев.

Удары РФ по газовой инфраструктуре

11 апреля в НАК "Нафтогаз" сообщили, что два подземных газовых хранилища Украины попали под удар во время массированной воздушной атаки россиян. В марте в результате ракетных обстрелов РФ также пострадали объекты "Нафтогаза" на западе Украины.

В мае президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что у России одна из целей - газовая инфраструктура на западе Украины. Успех России там поставит под удар энергетическую безопасность Европы, подчеркнул президент.

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