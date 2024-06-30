Президент подчеркнул, что не только Запад помогает Украине, но и Украина спасает Запад от агрессии РФ.

Украина может победить в войне с Россией, если Запад потеряет страх перед Владимиром Путиным и признает слабость российского лидера. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью американскому изданию The Philadelphia Inquirer.

Зеленский настаивает, что прямые мирные переговоры с Москвой не положат конец войне, а лишь будут способствовать дальнейшей российской агрессии против Украины, Европы и Америки.

"Невозможно одной рукой помочь Украине, а другой пожать руку Путину. Это не сработает", - убежден он.

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Зеленский отметил, что в вопросах России не только Запад помогает Украине, но и Украина именно сейчас "защищает все демократические страны, на которые Путин будет нападать дальше".

Автор интервью отмечает, что последние несколько месяцев были тяжелыми для Украины и ее президента. Наступление россиян на Харьков удалось остановить, но агрессор продолжает продвигаться на Донбассе.

"Самая большая [текущая] проблема - это планирующие бомбы. Поэтому вам нужно искать решение большой дальности против их аэродромов, где приземляются их военные самолеты, которые Россия использует для запуска планирующих бомб и ракет", - говорит Зеленский.

Украинский президент отметил, что эту проблему удалось бы решить, если бы США разрешили Украине использовать американские ракеты ATACMS для ударов по военным аэродромам в России. Пока такого разрешения не предоставлено, Украина пытается бить по аэродромам дронами, но те не имеют достаточной мощности.

Недавно Джо Байден разрешил использовать американское оружие для ударов по территории РФ вблизи украинской границы, где скапливались российские войска. Это позволило приостановить российское наступление на Харьков.

"Но это не решает наших проблем. Это тактический, а не стратегический характер", - сказал Зеленский.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Россия на восточном и северном фронтах теряет шесть своих военных убитыми на одного погибшего украинца. Такую статистику приводит президент Украины Владимир Зеленский.

Также мы рассказывали, что Россия теряет много танков в войне против Украины и быстро приближается к той точке, когда она больше не сможет компенсировать эти потери. Вероятно, уже к лету 2026 года РФ исчерпает имеющиеся у нее советские запасы более-менее современных танков Т-72 и Т-80.

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