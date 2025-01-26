По словам бойца, он думал, что не выживет в такой сложной ситуации.

В марте прошлого года украинский военный во время выполнения боевого задания в селе Работино, что в Запорожье, потерял побратима и сутки провел с российскими оккупантами в окопе. Об истории бойца Василия, который служит в 704 полку радиационной, химической и биологической защиты, рассказало издание "Суспільне".

Известно, что выполнять боевую задачу с мужчиной пошло еще трое его собратьев.

"Как только мы зашли на позицию саму, уже начались обстрелы, минометные обстрелы, дронами начали сильно крыть, но мы продвигались все равно. Когда уже москали все пронюхали, налетело штук 15 дронов просто со сбросами. Мы все равно продолжили выполнять задание", - отметил Василий.

Однако во время боя один из побратимов бойца, а именно командир группы, получил ранение.

"Он мне сразу сказал, что бери на себя ответственность, дальше веди группу, я не буду вести группу. Пацанам сказал отступать двум, потому что у них это первый выход боевой, думал, что пусть отступают, а я останусь с ним буду помогать", - продолжил огнеметчик.

Василий оказал командиру первую помощь, но не смог его спасти, ведь оккупанты сбросили бомбу.

"Мне удалось все-таки зайти и расчистить нору, залезть туда и быть там. Я думал, что пересижу, пока не закончится обстрел. К счастью, москали не увидели, что я там есть, потому что потом, как выяснилось из нашей съемки дрона, было видно, что я там погиб вместе с побратимом, меня считали 200-ым", - рассказал военный.

После этого рация Василия была сразу заблокирована, начался бой, в результате чего воин получил не одну контузию.

"Проснулся я где-то в 6 утра. Пить хотелось очень сильно, воды не было, холод, как назло. Нашел мешок с продуктами. Наши или не наши, я не знаю. Консерву какую-то поел. Я не знал, что делать, выходить или не выходить, уже смирился с тем, что умер", - отметил мужчина.

Уже через некоторое время мужчина услышал голоса захватчиков.

"Упал возле меня, поднялся, выматерился. Вижу, что у него на ноге красная повязка, думаю, ну все, приплыли. Достаю гранату, думаю, если что, то подорвусь". Тут он говорит: "Ты кто?" Я говорю: "Свои". Я не знаю, как это голова сгенерировала. Он: "Подвигайся, я к тебе, после ранения, после штурма в Роботино". Они там получили на орехи. Я говорю: "Нет, иди дальше, там из наших дальше кто-то есть, иди к нему, там место еще есть". И он пошел", - сказал огнеметчик.

После этого разговора боец снял украинские наклейки и шевроны, оставил только сине-желтый браслет, о котором забыл. Оккупант вернулся к нему. Позже украинец узнал, что это был наемник ЧВК "Вагнер".

"Он ко мне говорит: "Ты вообще кто? Позывной, бригада, откуда прибыл?" Я говорю: "Из Новосибирска, 72 бригада". У меня привычка перед каждым выходом, я проверяю по разным ресурсам, какие бригады, чтобы понять, с кем воюем". Слышу еще дроны летят. Я ему говорю: "Выйди на своих, спроси, чьи это дроны". Он выходит на свое командование и ему говорят, что, наверное, укропов. И я подумал, что это шанс, может выйду, вырвусь", - добавил воин.

Мужчина решил идти, сказав оккупанту, что идет за водой. Когда он дошел до одного из укрытий, то встретил еще четырех военных РФ. Они несколько минут поговорили, после чего украинец пошел дальше.

"Я сидел под бляхой, прятался от дрона, потому что я не знал в то время, чей дрон. Достал военник на дрон, вижу дрон мигает, дает знак. Я ничего не понимал, у меня голова так болела. Наверное, узнали. Как оказалось, не узнали, думали, что это москаль, уже навели минометку туда и хотели стрелять, а на КСП сидел командир мой, узнали по курточке", - сказал военный.

Побратимы разблокировали рацию Василия и вывели его по траншеям. Сейчас воин продолжает защищать страну.

Война в Украине - последние новости

Ранее в ВСУ рассказали, что происходит в Великой Новоселке в Донецкой области. Сейчас враг зашел в населенный пункт, однако столкнулся со сложной преградой, которая остановит его дальнейшее наступление.

Также издание Forbes писало, что ВСУ в Курской области заманили атакующих россиян в смертельную засаду. По словам эксперта, такая успешная тактика украинцев помогает объяснить огромные потери России в этом районе.

Вас также могут заинтересовать новости: