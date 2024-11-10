По словам Жорина, это видно и по позиции западных стран с вооружением, и по "теориям переговоров".

Западные партнеры "очень слабо" понимают, что на самом деле происходит в Украине. Об этом в своем Telegram-канале рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

По его словам, это видно и по позиции западных стран с вооружением, и по "теориям переговоров".

"На фронте позиция Запада отображается в двух составляющих: практической, то есть отсутствии достаточного количества вооружения, боеприпасов и тд., и морально-психологической - когда украинцы видят новости и рисуют себе худшие сценарии", - отмечает военный.

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Он не склонен считать, что выборы в США слишком повлияли на состояние дел в ВСУ, ведь "все же, кто бы ни был там президентом, есть какой-то общеполитический вектор".

"А у нас есть реалии трех лет полномасштабной войны, когда вся позиция Запада стабильно выглядит гораздо слабее коалиции наших врагов. Наблюдая за событиями на Западе, нашей национальной идеей давно должна стать вера в себя и свои собственные силы. И не только вера, но и целенаправленная работа над тем, чтобы стать самодостаточными", - резюмировал Жорин.

Помощь Запада Украине

Как сообщал УНИАН, Украина получит партию ракет SCALP от Франции. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, также будут предоставлены ракеты "Мистраль".

Как сказал глава оборонного ведомства Франции, это "позволит ВСУ бить за линией фронта".

Ранее стало известно, что Великобритания будет поддерживать Украину еще решительнее после победы Трампа. По словам министра финансов королевства Даррена Джонса, Лондон будет продолжать "поддерживать Украину миллиардами фунтов стерлингов ежегодно".

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