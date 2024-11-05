Что касается подготовки, то среди оккупантов на юге есть профессионалы, есть мобилизованные, которые тоже имеют определенный уровень подготовки.

На юге Украины нашим защитникам противостоит большое количество российских оккупантов, среди которых есть морские пехотинцы и подразделения из бывших заключенных.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин. "Юг очень большой... Против нас здесь разные российские подразделения и соединения. Например, на Тендровской косе стоят представители морской пехоты Северного флота РФ, там и различные подразделения, которые тоже россияне задействуют. Далее стоят в основном представители их общевойсковой армии Южного военного округа, ближе к востоку - представители Восточного военного округа....", - рассказал Волошин.

Относительно подготовки, то среди оккупантов на юге есть профессионалы, есть мобилизованные, которые сейчас уже тоже имеют определенный уровень подготовки. Кроме того, есть небольшие подразделения, в основном, в штурмовых отрядах, бывших заключенных.

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Спикер добавил, что ситуация на юге определенное время почти не меняется. В частности, враг продолжает наносить ракетные удары по позициям Сил обороны и прилегающим к линии боевого соприкосновения населенным пунктам, ведет контрбатарейную борьбу. Также противник проводит штурмовые действия на некоторых направлениях, и осуществляет разведку боем.

"Штурмовые действия осуществляют группы пехоты (по 5-10 человек). Во время этого оккупанты применяют легкую технику - мотоциклы, багги, квадроциклы для того, чтобы как можно быстрее преодолеть расстояние между траншеями. Кроме того, на нескольких направлениях, в частности на Времовском, в районе Левадного, враг несколько раз применял бронированную технику, но не в качестве огневой поддержки, а для того, чтобы транспортировать штурмовые группы", - рассказал военный.

Он уточнил, что бронированная техника подвозит штурмовые группы к определенным точкам, наносит удары и отходит.

"Однако соответствующая техника на южном направлении есть и враг готовит ее для применения. На Приднепровском направлении противник активно применяет лодки...", - рассказал Волошин.

Он также отметил, что приближающиеся холода внесут определенные коррективы. В первую очередь, возрастает важность использования тепловизионных средств, с помощью которых можно "вычислить" противника. Как пояснил спикер, тепловизоры хорошо видят, "где, что и кого греет" во время холодов. "Кроме того, когда холодное время года, меняется палитра поля боевых действий - она становится другого цвета. Если была зеленая, потом она становится серой, желтой, белой. Поэтому необходима маскировка, и, скажем так, качественный камуфляж. И не только для человека, но и для того, чтобы спрятать технику", - добавил Волошин.

Ситуация на юге Украины

На юге Украины сконцентрировано 200 тыс. российских военных. Это представители Черноморского флота РФ (около 25 тыс.), войска во временно оккупированном Крыму (до 35 тыс.), росгвардия и тому подобное. На юге противник постоянно осуществляет штурмовые действия. Их меньше, чем на некоторых восточных направлениях, но примерно 5-7 штурмов ежедневно происходит уже в течение двух недель. Это небольшие группы российской пехоты, цель которых - изменение конфигурации линии боевого соприкосновения в свою пользу.

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