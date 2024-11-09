Эксперт отметил, что бронетанковые штурмы могут позволить оккупантам достичь некоторых тактических успехов.

Российские оккупанты возобновили бронетанковые штурмы даже на второстепенных для себя направлениях. Это может привести к успеху врага на некоторых участках фрона, заявил эксперт по бронетанковому вооружению Николай Саламах в интервью Радио Свобода.

"Очень трудно дать объективную оценку происходящему. Ранее была установка максимум техники сохранить до того момента, когда она понадобится для участия в обострении боевых действий, в тех штурмах, которые приведут к изменению ситуации на фронте", - сказал эксперт.

Саламах считает, что возобновление бронетанковых штурмов связано с решением оккупантов больше не экономить свою бронетехнику и активно использовать ее. Он отметил, что это может привести к изменениям на некоторых участках фронта.

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"Возможно, на каких-то участках врагу удастся достичь каких-то тактических успехов с использованием бронетехники. Но, как правило, такие явления заканчиваются потерей бронетехники и все-таки рано или поздно все равно приходится переходить к тому, что враг использовал и раньше - это преимущественно пехота для решения тех или иных тактических задач", - подчеркнул эксперт.

По словам Саламаха, в таких штурмах россияне не используют танки как технику для поддержки пехоты в наступлении. Он добавил, что оккупанты часто нагружают их лишними 4-5 тоннами металлолома, что делает технику менее подвижной и более уязвимой для украинских огневых средств.

"Нельзя на него тогда навешивать тот "сарай", который обычно сейчас навешивают, чтобы укрыть под ним несколько человек и доставить их на тот или иной участок спешивания. А танк потом либо с места поддерживает, либо, наоборот, откатывается, чтобы не попасть под воздействие огневых средств", - поделился эксперт.

То, что оккупанты снова начали навешивать на танки металлические конструкции говорит о том, что их используют не как ударную силу в наступлении, а как "бронированное такси", заявил Саламах. Эксперт также объяснил, какую роль играет бронетехника в продвижениях армии врага:

"Если бы бронетехника вышла на оперативное пространство и осуществляла там продвижение 15-20-30 км в сутки, тогда речь шла бы о том, что батальонные тактические группы с бронетехникой в составе выполняют задачи, которые обычно стоят перед бронетанковыми подразделениями. Такого нет".

Такие штурмы проводятся как тактические действия, которые направлены на решение частных задач, на продвижение на 2-3 км, подчеркнул Саламах. Он добавил, что пока обвал фронта не наблюдается, так как враг не продвигается стремительно, а также не решает серьезные оперативно-тактические задачи.

Несмотря на отказ от экономии танков, у россиян есть проблемы с техникой. По словам эксперта, чаще всего они используют бронемашины советских времен:

"Не может Россия выставлять новые Т-72, за исключением отремонтированных Т-72Б3, которые были модернизированы ранее, или те Т-72Б, остатки которых выгребли с баз хранения и которые прошли ремонт и модернизацию. В месяц таких машин Россия может ремонтировать и модернизировать не более ста единиц. Имею в виду и танки Т-80Б, и Т-72Б и Т-72А, и отремонтированные Т-80БВМ, Т-72Б3 разных годов производства".

Саламах отметил, что единственным современным танком, который производит РФ, является Т-90М. Тем не менее количество такой техники недостаточное для того, чтобы оккупанты добились значительных успехов.

"Если россияне демонстрируют кадры очередного свершения "Уралвагонзавод отгрузил очередную партию танков Т-90М, отправили эшелон", и начинаешь считать - там 6 платформ, на которых 6 или 10 танков. И когда получается, что эти 6 танков результат работы за месяц, а 10 танков - результат работы за 2 месяца, то понимаешь, что не все так уж и страшно", - подытожил эксперт.

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