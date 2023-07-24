Наши силы обороны в то же время продолжают уничтожать вражескую технику и пункты управления.

Почти 60 авиударов нанес враг с начала суток по Украине, а также совершил один ракетный удар и ряд ударов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в вечернем сводке Генштаба ВСУ.

"В течение суток враг нанес 1 ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

В результате этих атак есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура.

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"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", - предупреждает Генгтаб.

В то же время авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре - по зенитно-ракетным комплексам противника.

"В течение суток нашими защитниками было уничтожено три ударных БпЛА противника типа "Шахед-136", - информирует Генштаб.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 пункта управления, 3 средства противовоздушной обороны, 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 4 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Война в Украине - враг несет значительные потери

Как сообщал УНИАН, с начала широкомасштабного вторжения в Украину РФ потеряла более 242,6 тыс. личного состава своих войск. Также уничтожено почти 32 тысячи единиц военной техники и вооружения оккупантов.

Сегодня командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в частности на Таврическом направлении за последние сутки украинские защитники нанесли оккупантам серьезные потери - убиты и ранены почти две роты российских солдат и уничтожено 20 единиц военной техники противника.

При этом враг в последнее время прибегнул к активизации террористических ударов по мирным населенным пунктам Украины, особенно юга. Многочисленные жертвы и значительные разрушения есть в Одессе.

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