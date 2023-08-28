В Черном море остается один ракетоноситель.

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что из-за дефицит ракет враг использует тактику их "блуждания". Об этом она сказала в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о ночной атаке российских оккупантов по Украине, в частности о запуске ими ложных целей.

"Эта тактика уже практиковалась оккупантами. И они, очевидно, пытаются таким образом компенсировать сейчас некоторый дефицит ракет, который испытывают. Потому что использования в том количестве, которое они обычно "предлагали", скажем так, Украине, сейчас не наблюдается", - отметила пресс-секретарь.

Да, добавила она, захватчики применяют более экономичный подход, но все равно каждая ракета несет угрозу.

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"И на этот раз тоже тактика была использована примерно такая же, с блужданием ракет, с попыткой обойти маршруты и возможные места поражения их", - сказала Гуменюк.

На вопрос об угрозе от врага с моря, она констатировала, что эта угроза остается. "Азовское море сейчас не несет ракетоносителей. Ракетоноситель один: в Черном море продолжает дежурство именно тот, который и был применен во время ракетной атаки, – фрегат "Адмирал Эссен". Он был снаряжен восемью ракетами и по меньшей мере половина еще остается в его использовании", - рассказала пресс-секретарь.

Она также отметила, что хоть враг и использует преимущественно ночное время, и именно то, которое является максимально сложным для человеческого организма, но тактика оккупантов уже понятна и предсказуема.

Ракетная атака по Украине сегодня-что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 августа Россия запустила по Украине крылатые ракеты "Калибр". Сигнал воздушной тревоги звучал в большинстве областей Украины.

Русские оккупанты ударили по Полтавской области. Произошло попадание в промышленный объект. В результате атаки погибли два человека, а еще пятеро пострадали.

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