Эта тактика квалифицируется международным правом, как военное преступление.

Россияне систематически совершают военные преступления. В частности широко применяется запрещенная международными конвенциями тактика переодевания в военную форму противника, чтобы без сопротивления проникнуть за линию соприкосновения. Однако в реалиях украинского фронта эта тактика результата не дает, рассказал в интервью "Украинскому Радио" командир Батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "АХИЛЛЕС" 92-й ОШБр им. Кошевого атамана Сирко Юрий Федоренко.

По его словам, запрещенную тактику "маскарада" россияне применяют с 2014 года, просто сейчас это приобрело больший масштаб. Как пояснил военный, обычно враг прибегает к попыткам просочиться между украинскими оборонительными позициями под видом своих, когда не может продвинуться вперед.

"Враг переодевается в украинскую униформу, пытается различными способами просачиваться через боевые порядки и скапливаться на наших местах, где находятся и работают минометчики, артиллеристы, беспилотные системы и так далее", - объясняет Федоренко.

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По его словам, такой "маскарад" может преследовать различные цели - провести разведку, точечно уничтожить украинскую огневую позицию или технику, или незаметно занять выгодные перед началом большого штурма по фронту позиции.

"Нам хорошо известна такая тактика противника. Но Силы обороны действуют более, чем качественно: иногда бывает так, что противник находится в определенных местах, ему удалось просочиться, он искренне рассчитывает, что действует в интересах российских войск, а на самом деле он находится в руках наших спецназовцев и подыгрывает в пользу действий Сил обороны. (...) Поэтому эта тактика противника результата на поле боя, который они ожидали, на сегодня не дает", - признался комбат.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, в городах Часов Яр и Торецк Донецкой области продолжаются активные уличные бои. По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, в Часовом Яру основные боестолкновения происходят вдоль канала Северский Донец-Донбасс, а в Торецке идут столкновения в городской застройке.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты попытались просочиться сквозь боевые порядки Сил обороны на Купянском направлении и в Волчанске на Харьковщине.

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