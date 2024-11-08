Также поражены 32 артиллерийские системы и 49 боевых машин пехоты.

Силы обороны Украины за минувшие сутки обезвредили 1 тыс. 580 российских захватчиков. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Общие боевые потери среди личного состава противника с 24 февраля 2022 года по 8 ноября 2024 ориентировочно составили около 705 тыс 880 человек.

Кроме того, минувшие сутки были "урожайными" на уничтоженную технику оккупантов. В частности, ВСУ уничтожили 9 танков, 49 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы.

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Кроме того, уничтожено 118 БПЛА оперативно-тактического уровня, 84 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 6 единиц специальной техники.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, по данным мониторингового проекта DeepState, российские оккупанты захватили Новоалексеевку, а также продвинулись возле Новодмитровки, Новоалександровки и Максимовки в Донецкой области.

Также российские войска начали новую волну наступательных действий на территории Курской области. Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Путь, Дарьино и Суджу.

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