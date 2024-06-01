Украина попытается добиться дальнейшей отмены ограничений на удары по территории агрессора.

США частично сняли ограничения на использование американского оружия для ударов по территории РФ. Но украинское руководство разочаровано тем, что значительные ограничения все еще сохраняются, пишет Politico.

Два человека, близких к администрации Зеленского, рассказали журналистам издания, что в Киеве есть определенное разочарование "географическими ограничениями" на использование Украиной американского оружия. Источники говорят, что другие страны, в отличие от США, разрешив использовать свое оружие, не ограничивали это приграничной территорией.

По данным Politico, президент Владимир Зеленский намерен встретиться с министром обороны США Ллойдом Остином на полях саммита по безопасности в Сингапуре сегодня. Тема отмены оставшихся ограничений на использование американского оружия будет главной на этой встрече.

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Ослабление ограничений на использование западного оружия

Как писал УНИАН, президент США Джо Байден поручил изменить действующие требования, чтобы разрешить использование предоставленного Украине оружия для ударов по российской территории. Разрешение касается возможности "наносить контрудары через границу" и не касается ATACMS-ов или ударов на дальнее расстояние.

Свое разрешение на удары по российской территории дала и Германия - второй крупнейший поставщик оружия после США. Так же, как и Вашингтон, Берлин настаивает, чтобы такие удары наносились только по приграничной территории.

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