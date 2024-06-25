Ранее бойцам приходилось ограничивать применение снарядов против врага, что ставило под угрозу способность поддерживать пехоту.

Украинские войска, пытающиеся удержать свои позиции на восточном фронте в Донецкой области, все еще проигрывают российским силам по численности, но "снарядный голод", который мучил их в течение нескольких месяцев, когда начали заканчиваться боеприпасы, теперь позади.

Как рассказали Reuters бойцы одного из подразделений в Донецкой области, теперь они могут стрелять из самоходной гаубицы М-109, как только возникнет необходимость - больше нет опасений, что западные 155-миллиметровые снаряды закончатся.

Солдаты рассказали, что ранее им приходилось ограничивать применение снарядов против врага, что ставило под угрозу их способность поддерживать пехоту, продвигающуюся вперед.

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"Был "снарядный голод". Боеприпасы нормировались очень жестко. Это сказывалось на пехоте, они (русские) подкрадывались со всех сторон, это вредило пехотинцам", - рассказал 46-летний командир части Василий корреспонденту Reuters.

Однако теперь, подчеркнул он, "снарядного голода" больше нет, и мы работаем хорошо".

В то же время, отмечает 39-летний Олег, пулеметчик того же подразделения, проблема заключается не только в боеприпасах.

"Нас очень мало. Не хватает людей", - сказал он. "У нас нет и половины тех, кто должен быть".

Снаряды для Украины - что известно

Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что Силы обороны Украины получат первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы до конца июня.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца 2024 года Украина может получить до миллиона снарядов благодаря чешской инициативе.

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