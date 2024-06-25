По мнению аналитика, наступлением на Торецк россияне пытаются угрожать Клещиевке.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты накануне начали новое наступление на направлении Горловка-Торецк, чтобы угрожать Силам обороны в районе Клещиевки, считает военный эксперт Александр Мусиенко.

"Как мне кажется, это попытка реализовать планы врага с южного фланга вокруг Клещиевки. Ведь враг продемонстрировал свои намерения действовать с северного фланга в районе Клещиевки. Цель такая же, которая ставилась и во время наступательных действий в Бахмуте, Авдеевке или на других направлениях - попытки брать в окружение украинские подразделения, блокировать логистику и таким образом их вытеснять, выравнивая участок фронта. Я думаю, что сейчас это именно об этом. Это движение на Торецк - это попытка выровнять участок фронта, вытеснить нашу группировку в районе Клещиевки и обеспечить определенное продвижение вперед", - пояснил Мусиенко.

Он также добавил, что тактика врага не является новой и вряд ли такие планы стали неожиданными для украинского командования.

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"Я думаю, что за то время, что враг уже неоднократно действовал подобным образом, наши Силы обороны и наше командование учитывало и предусматривало подобные сценарии. И я думаю, что будут противодействовать. Поскольку фланговые атаки - они классические. И они действуют так постоянно", - добавил Мусиенко.

Наступление России на Торецк: что известно

Накануне аналитики из DeepState сообщили, что российские оккупанты усилили давление на город Торецк, который находится в Бахмутском районе Донецкой области. В частности, россияне там оккупировали поселок Шумы, насосную станцию и отвал 1.

По мнению военного эксперта Сергея Грабского, оккупанты хотят окружить украинских военных в Торецке, чтобы получить доступ к части донецкой городской агломерации.

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