Дешевый летающий арсенал местного производства меняет экономику войны.

В Украине есть немало производителей дронов, которые передают их на фронт своим военным. Эти беспилотники стоят около 400-500 долларов и способны уничтожить дорогостоящую технику России, сообщает Bloomberg.

Агентство рассказало об основателе и генеральном директоре компании "Вырий Дрон" Алексее Бабенко, который изготавливает около 6000 беспилотников в месяц.

""Вырий" производит так называемые дроны для просмотра от первого лица. Он имеет четыре пропеллера и установленную камеру, которая может по беспроводной сети передавать пилоту живые кадры полета. Пилот работает с помощью пульта, похожего на джойстик для видеоигр. Изначально дроны использовались в гоночных соревнованиях, пока кто-то не понял, что к ним можно привязать бомбу с помощью клейкой ленты. Двигаясь со скоростью до 100 миль/ч (160 км/ч), один беспилотник FPV может быть оснащен взрывчаткой, достаточно мощной, чтобы вывести из строя бронированную машину. Три таких дрона могут вывести из строя танк", - говорится в материале. Видео дня

Издание отметило, что появление таких дронов значительно изменило украинскую экономику, ведь "Вырий" производит дрон вкладываясь в 400-500 дронов, а он может уничтожить танк врага, который стоит 9 миллионов долларов. По данным Bloomberg, беспилотники стали очень важными на фронте, ведь это дешевый способ "развеять туман войны", обеспечить постоянное снабжение и наносить удары по вражеской технике и силе.

"Беспилотники практически спасли линию фронта", - процитировало издание слова президента Украины Владимира Зеленского.

В материале рассказали, что техники "Вырия" вручную прикручивают и паяют двигатели, камеры и материнские платы под непрерывный гул вентиляторов и электрических отверток. Также у них есть несколько 3D-принтеров, которые помогают работать над изготовлением новых каркасов для дронов для тестирования.

"Когда беспилотник готов, его поднимают в воздух, чтобы провести быстрое тестирование. Затем он откладывается для упаковки и доставки на фронт. И уже в течение недели некоторые военные выполняют боевые задачи, уничтожая российскую машину или взвод, благодаря этим дронам", - пишет агентство.

Также Bloomberg обратил внимание, что кроме fpv-дронов, Украина производит многоразовые дроны, которые способны нести взрывчатку на дальнее расстояние, в частности, на территорию врага.

Дроны на войне - что интересно прочитать

Как ранее писал УНИАН, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин спрогнозировал рекордный год для наземных беспилотников. По его словам, таким образом Украина хочет защитить украинских солдат.

"Вы увидите их еще больше на передовой. Это одно из тех изменений, которые мы ожидаем в ближайшие 12 месяцев", - подчеркнул он.

Кроме того, Forbes сообщил, что ВСУ используют в FPV-дронах экспериментальный американский автопилот с искусственным интеллектом. Автопилот имеет более высокий процент попаданий, чем пилоты-люди.

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