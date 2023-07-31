Всего на этом направлении за сутки было выполнено 1359 огневых задач.

Украинские военные мощно ударили по российским захватчикам на Таврическом направлении. Силы обороны разгромили 7 складов боеприпасов и 16 единиц техники противника.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram. Он подчеркнул, что артиллерийские подразделения Сил обороны в течение суток на Таврическом направлении выполнили 1359 огневых задач.

"Было уничтожено 16 единиц военной техники противника", – сообщил бригадный генерал.

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В частности, уничтожены вражеские танк, 4 боевых бронированных машин (ББМ), гаубица 2А19 "Мста-С", 5 единиц артиллерийских систем и минометов и автомобильная техника. Также было уничтожено 7 складов боеприпасов врага.

Война в Украине: важные новости

По данным Генерального штаба ВСУ, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За время контрнаступательной операции удалось освободить несколько населенных пунктов. В частности, вечером 27 июля стало известно, что украинские военнослужащие отбили село Старомайорское.

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