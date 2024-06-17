Новые позиции наших Сил обороны могут стать плацдармом для дальнейшего продвижения и деоккупации области.

Продвижение украинских защитников в Серебрянском лесу на Луганщине является очень чувствительным для Кремля в политическом смысле. Об этом заявил военный эксперт Петр Черник в эфире телемарафона, комментируя важность этой локации.

Кроме того, по его словам, новые позиции наших Сил обороны могут стать плацдармом для дальнейшего продвижения и деоккупации области.

"Такой плацдарм вполне может быть оформлен. И он начал формироваться. Понимаем, что километр на два - это ротный опорный пункт, и это очень неплохо. Но на самом деле здесь есть очень серьезный идеологически-политический момент. Потому что это Луганщина. Россияне никак не могут выйти на административные границы области, которая в основном, в основном где-то на 99% оккупирована", - пояснил Черник.

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Он отметил, что хоть это и небольшой удар, "в политическом смысле для них (россиян) это очень серьезно и очень чувствительно".

ВСУ продвинулись в Серебрянском лесу - что известно

Как сообщал УНИАН, нацгвардейцы спецбригад "Буревій" и "Азов" продвинулись на 1 км в глубь и 2 км в ширину в Серебрянском лесу. Сообщение об этом было обнародовано на Facebook-странице 12-й бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.

Заместитель командира 12 бригады специального назначения "Азов" Святослав Паламар в Facebook написал, что российские оккупанты в Серебрянском лесничестве потеряли свои позиции.

Тяжелые бои в лесничестве идут уже длительное время. От самого леса практически ничего не осталось.

Так, в мае пресс-служба Министерства внутренних дел Украины показала, как выглядел Серебрянский лес в Луганской области. Известно, что лес имеет протяженность 10,1 гектаров. С конца лета 2022 года на этой территории проходит линия обороны.

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