Произошло это в Курской области.

Силы обороны Украины поразили редкие северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан". Об этом сообщают в Силах беспилотных систем ВСУ.

"На Курщине аэроразведчики 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с подразделением реактивной артиллерии нанесли поражение трем редким северокорейским САУ "Коксан". Артиллерийские установки, которые армия рф получила как военную помощь от Северной Кореи, были спрятаны среди деревьев", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для дополнительной маскировки и защиты этих САУ от дронов, оккупанты установили на них "мангалы". Однако это россиянам не помогло.

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"Операторы полка обнаружили САУ и скорректировали по ним огонь украинской реактивной артиллерии, которая применила осколочно-фугасные и кассетные боевые части", – отметили в СБС ВСУ.

Военные отмечают, что этот случай – уже второе поражение северокорейских САУ "Коксан" за время войны, которую РФ ведет против Украины. Первое уничтожение такой установки произошло в феврале 2025 года на Луганщине. Ее поразили операторы 12-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем.

"САУ М1978 "Коксан" является самой дальнобойной ствольной артиллерийской системой армии Северной Кореи. Она оснащена 170-мм пушкой с дальностью стрельбы до 60 км. Ключевым требованием при ее создании была возможность наносить удары по Сеулу с севера демилитаризованной зоны. Теперь ВС РФ используют ее в войне против Украины, пытаясь компенсировать потери в артиллерии", – добавили в Силах беспилотных систем.

Поражение вражеской техники: другие новости

На Покровском направлении операторы батальона Flying Skull Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины уничтожили два российских Т-72. Так военные сорвали штурм врага.

Ранее сообщалось, что Силы специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес". Он отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров. Установка действовала в онлайн-режиме.

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