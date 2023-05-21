Александр Тарнавский отметил, что украинские защитники уничтожили более 20 единицы вооружения.

Бойцы подразделения ракетных войск и артиллерии Таврического направления за прошедшие сутки, 20 мая, выполнили более тысячи огневых задач. Потери Российской Федерации составили почти три роты личного состава.

"Потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты. Уничтожены и повреждены 22 единицы вооружения и военной техники противника", - сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские ракетчики также уничтожили:

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два танка;

четыре БМП;

ББМ;

МТЛБ;

станцию РЭБ "Стриж-3";

два БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Zala";

пять складов боеприпасов врага.

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Общие потери армии Российской Федерации с начала подномасштбаного вторжения составили примерно 203160 захватчиков, а также тысячи единиц техники. Только за прошедшие сутки "отминусовали" 730 российких солдат.

При этом оперативное командование "Юг" ВСУ сообщило, что украинские ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 16 оккупантов, реактивную система залпового огня "Град", крупнокалиберную гаубицу, две единицы автотехники, противотанковый комплекс, а также полевой пункт боепоставки.

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