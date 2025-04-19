Украинские защитники уничтожили пять квадроциклов, легковушку, багги и пять мотоциклов врага в районах Новоплатоновки, Петропавловки и Лозовой.

На восточном направлении 18 апреля враг атаковал позиции Сил обороны на Харьковском, Купянском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком, Покровском и Новопавловском направлениях.

Как сообщила пресс-служба ОСУВ "Хортица", на Харьковском направлении за прошедшие сутки враг безуспешно проводил штурмовые действия в Волчанске.

"На Купянском направлении штурмовые действия российских захватчиков успешно отбиты у Малой Шапковки и Загрызово. Возле Новоплатоновки противник атаковал наши оборонительные укрепления на пяти квадроциклах. Вся мототехника вместе со штурмовиками была уничтожена. В направлении Кисловки в наступательных действиях оккупанты применили танк, который в результате огневого воздействия наших защитников получил повреждения. В районе Петропавловки украинские защитники уничтожили легковое авто, багги и мотоцикл, а в районе Лозовой еще четыре мотоцикла вместе со штурмовиками", - говорится в сообщении.

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Кроме того, на Лиманском направлении армия РФ безуспешно атаковала возле населенных пунктов Надежда, Новосергиевка, Терны, Торское, Грековка и Колодязи. Штурмовые действия противника отбиты, ВСУ не потеряли свои позиции. Подразделения Сил обороны также не допустили продвижения оккупантов на Северском направлении вблизи Верхнекаменского.

"На Краматорском и Торецком направлениях захватчики проводили штурмовые действия в направлениях Белой Горы, Предтечино, Часового Яра, Дилиевки, Дачного и Торецка. Для доставки своих штурмовых групп на направлении враг в целом применил почти 30 мотоциклов. Все вражеские атаки отражены, потерь позиций не допущено", - добавили в сообщении.

Отмечается, что на Покровском направлении россияне продолжили атаковать в направлениях Елизаветовки, Миролюбовки, Новосергиевки, Звирово, Котляровки, Новоторецкого, Лисовки, Алексеевки и Андреевки. Штурмовые действия противника отбиты.

"На Новопавловском направлении противник пытался прорвать оборону наших защитников в районе Константинополя, Богатыря и Разлива. Защитники продолжают сдерживать натиск", - подытожили в сообщении.

Бои на фронте - последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал об огромных потерях оккупантов на Покровском направлении. По его словам, только за 17 апреля ВСУ уничтожили 115 единиц вражеской техники и 200 оккупантов.

В то же время народный депутат от "Голоса", секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал главную цель россиян на севере Украины. По его словам, на этом направлении оккупанты хотят создать буферную зону, однако сейчас у них для этого нет нужных сил.

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