После захвата руин Марьинки Донецкой области оккупационные силы пытаются продвигаться на запад.

Украинские военные остановили продвижение российских оккупационных войск под Марьинкой Донецкой области. Об этом сообщает BILD.

Как пишет эксперт издания по анализу открытых данных Юлиан Репке со ссылкой на кадры с передовой, после захвата руин Марьинки Донецкой области оккупационные силы пытаются продвигаться на запад. Первый населенный пункт на пути вражеской армии – Георгиевка

"Украинская армия остановила атаку российской бронетехники к северу от Георгиевки в Донецкой области", – отметил Репке.

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Офицер артиллерии четвертой бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко рассказал, что на Бахмутском направлении ситуация сложная, но контролируемая. По его словам, враг ни на минуту не прекращает попыток продвинуться вперед, "бои продолжаются не за сотни, а за десятки метров, враг пытается наступать не только пехотой, но и с поддержкой ударов артиллерией".

Тем временем украинские летчики нанесли мощный удар по судну, где находился вражеский пункт управления. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук.

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