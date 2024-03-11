Враг пытается наступать не только пехотой, но и с поддержкой ударов артиллерией

Ситуация на Бахмутском направлении остается сложной, но контролируемой, заявил офицер артиллерии четвертой бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Владимир Назаренко в эфире телемарафона.

"Ситуация уже много месяцев на Бахмутском направлении остается очень напряженной. Ни на минуту не утихают попытки врага продвигаться, постоянно продолжаются артиллерийские обстрелы. Враг давит, но большинство этих попыток врага Силы обороны отбивают. На Бахмутском направлении бои продолжаются не за сотни, а за десятки метров, враг пытается наступать не только пехотой, но и с поддержкой ударов артиллерией", - рассказал Назаренко.

Кроме того, военный отметил, что Силы обороны испытывают на этом направлении нехватку боеприпасов.

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"Я не могу говорить о запасах. Но достаточно боеприпасов будет только тогда, когда не будет врагов на нашей земле. То есть когда все враги будут уничтожены и боеприпасы будут просто лежать на складах. Это достаточно боеприпасов - в других условиях даже если будет хотя бы один россиянин на нашей земле, стоит применять боеприпасы и его уничтожать. Ведь это преступник. Но, к сожалению, у врага боеприпасов больше. И он может себе позволять не только их просто использовать, но и бомбить ближние и дальние позиции", - говорит Назаренко.

Ситуация на фронте остается сложной - что надо знать

По мнению военного аналитика Петра Черника, сейчас ситуация на фронте для Сил обороны сложная и может стать еще хуже. По его словам, самым сложным направлением на сегодня в смысле рисков прорыва оккупационных войск является восточный плацдарм.

Кроме того, утром стало известно, что после нескольких дней спокойствия, войска РФ возобновили штурмы населенного пункта Крынки Херсонской области.

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