Вопрос времени, когда под контролем россиян окажется Торецк, считает аналитик.

Украинские защитники в городе Селидово Донецкой области держатся и пока рано паниковать о возможной потере населенного пункта в будущем.

Об этом военный эксперт Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV. "Враг давит. Там находится не только 15 бригада. Прибыли некоторые усиления. Довольно мощные другие бригады, которые могут удержать этот участок фронта. Но враг использует свою стандартную тактику. Когда они не могут пройти в сторону, они режут фланги, режут линии снабжения", - сказал Нарожный.

По его словам, у россиян преимущество наблюдается во всем - в количестве личного состава, в артиллерии и во всем остальном. "Но, пока Селидово держится, и, пока там паниковать и списывать Селидово очень рано", - подчеркнул эксперт.

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В частности, он рассказал о ситуации в Торецке, где почти все здания в городе повреждены или уничтожены:

"То есть, их использовать как укрепление очень трудно. Идут уже городские бои. И можно сказать так, что удерживать Торецк будет очень трудно... Россия будет захватывать один дом за другим. Поэтому, вопрос времени, когда Торецк уйдет под контроль россиян. Здесь, я, к сожалению, не уверен, что Вооруженные силы Украины смогут что-то сделать в течение ближайшего времени".

Он сказал, что такая ситуация в Торецке сложилась из-за того, что большинство домов было уничтожено ударами управляемыми авиационными бомбами. Это самая большая проблема, которая существует.

"Проблема уничтожения дома за домом обусловливает невозможность удерживать города", - сказал эксперт.

В центре внимания война в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, 14 октября аналитик издания BILD Юлиан Репке распространил информацию, что украинским защитникам удалось остановить продвижение российских захватчиков в районе города Селидово. Впрочем, аналитик отмечал, что многие населенные пункты вокруг Селидово уже оккупированы россиянами.

В то же время, ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман объяснил, что под этими населенными пунктами возле Селидово надо понимать захват россиянами сел из 10 домов, где уже 15 лет никто не живет.

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