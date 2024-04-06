Оккупанты пытаются захватить Часов Яр.

Российские оккупанты начали новую волну атак на Бахмутском направлении. Наибольшие усилия противник сосредоточил в районе Часового Яра.

Как сообщает Институт изучения войны, 5 апреля захватчики продвинулись на северо-восток от Бахмута. Однако американские аналитики не имеют подтвержденных изменений на линии фронта в этом районе.

"Кажется, российские войска активизировали свои усилия к западу от Бахмута, чтобы захватить Часов Яр", - отмечают в ISW.

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Командир украинского батальона, который действует на Бахмутском направлении, рассказал, что россияне начали новую волну наступлений. По его словам, враги концентрируют свои усилия в районе Часового Яра и продолжают штурм Ивановского в рамках усилий по обходу позиций Сил обороны с фланга в Часовом Яру.

5 апреля позиционные бои продолжались в других местах на этом участке фронта. В Генштабе ВСУ рассказывали, что российские войска безуспешно атаковали к западу от Бахмута в районе Ивановского и к юго-западу от Бахмута в районе Андреевки, Клищеевки и Зеленополья.

Бои за Часов Яр - последние новости

Недавно Генштаб подтвердил, что на Бахмутском направлении Россия пытается захватить Часов Яр.

Пропагандистские СМИ РФ распространяли информацию, что армия РФ уже находится в пригороде Часового Яра. Представитель Восточного командования Вооруженных сил Андрей Задубинный отметил, что за контроль над этим бахмутским городом продолжаются бои, россиян там нет.

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