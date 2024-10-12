В частности, враг имеет успехи возле Новогродовки, Новоалександровки и Сухой Балки.

Российские оккупанты продолжают продвигаться в Донецкой области и, по данным аналитиков DeepState, смогли достичь успехов возле четырех населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Новогродовки, Новоалександровки, Сухой Балки и в Островском", - говорится в сообщении.

По сообщению Генштаба, за прошедшие сутки зафиксировано 169 боевых столкновений.

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В частности, на Покровском направлении украинские воины остановили 20 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Крутой Яр, Миролюбовка, Мирноград, Лисовка, Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Лисовки.

Наибольшее количество атак было отражено Силами обороны на Кураховском направлении, всего остановлено 32 атаки врага. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка, Екатериновка и Водяное. Также враг атаковал в районах Новоселидовки, Максимильяновки, Измайловки, Горняка, Зоряного, Курахово, Желанного Второго, Цукурино, Кураховки, Антоновки.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщил командир роты огневой поддержки 5-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Николай Зинько, Россия пытается прорвать фронт под Часовым Яром до начала сезона активных дождей.

Как сообщал начальник разведки артиллерии 4-й бригады "Рубеж" капитан НГУ с Бахмутского направления Владимир Назаренко, враг на востоке продолжает давить, ситуация остается критической на многих участках. Бои происходят почти каждый час по всей линии разграничения.

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