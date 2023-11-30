Юрий Игнат отметил, что в этом нет ничего удивительного.

В Воздушных силах Украины прокомментировали падение российского дрона во временно оккупированном Крыму. На работу беспилотников влияют погодные условия.

"Здесь ничего удивительного нет. Все что угодно могло произойти. Это техника, падает. Самолеты падают, вертолеты падают и беспилотники соответственно падают. Любая ошибка, техническая неисправность могла помешать. В том числе и погодные условия могли помешать", - рассказал спикера Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что шквальный или ураганный ветер будет влиять на работу любых летательных аппаратов, поэтому падение российских дронов вполне объяснимо.

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Падение "Шахеда" в Крыму - что известно

Российские оккупанты в ночь на 29 ноября запустили по Украине купленные у Ирана дроны, но они не добрались до цели. По меньшей мере два вражеских "шахеда" упали.

Один приземлился на территории временного оккупированого украинского полуострова Крым, а второй - в Краснодарском крае Российской Федерации. Отмечается, что в Ейске дрон-камикадзе упал посреди пляжа из-за мощного шторма.

В результате падения в Крыму беспилотник разбился, а вот в Ейске он остался цел.

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