Оккупант запускали дроны по Днепропетровской области.

В ночь на 8 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed из района Приморско-Ахтарска.

Об этом сообщили Воздушные силы. Там добавили, что оккупанты также запустили зенитные управляемые ракеты С-300 с территории "Белгородской народной республики".

"Всего зафиксированы пуски семи ударных БПЛА Shahed-136/131 и шести зенитных управляемых ракет С-300. Направление удара "шахедов" – Днепропетровщина, зенитных управляемых ракет - Харьковщина", - говорится в сообщении.

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Воздушные силы сообщили, что Силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 5 ударных БПЛА противника.

Ночные атаки на Украину

С начала декабря российские оккупанты каждую ночь массированно атакуют украинскую территорию "шахедами". Особенность заключается в том, что в основном целью оккупантов являются западные области, а не Киев.

В ночь на 7 декабря, как и на 6 декабря, россияне запустили несколько групп дронов, которые следовали из оккупированного Крыма в Херсонскую, Николаевскую, Кировоградскую и Черкасскую области, а дальше возвращали на Запад.

В ночь на 5 декабря противник атаковал Украину ударными БПЛА Shahed-136/131 с двух направлений – Курская область и Приморско-Ахтарск. Тогда наши военные сбили 17 дронов.

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