В частности, российские оккупанты не прекращают попыток захватить город Бахмут.

Сегодня, 19 марта, российские оккупанты безуспешно пытались наступать на пяти направлениях, однако защитники Украины отбили вражеские атаки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в сводке по состоянию на 18:00. Так, на Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону украинских войск, в частности, вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское.

"На Бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка... На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка", - говорится в сводке.

Видео дня

В Генштабе уточнили, что на Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в Восточной группировке войск ВСУ рассказали, что российские войска продолжают атаковать Бахмут "по инерции", но тактически этот бой они уже проиграли.

Аналитики Института изучения войны не нашли визуальных доказательств утверждений российских захватчиков об оккупации ряда объектов в Бахмуте. Также неправда и то, что Россия якобы оккупировала 70% города.

Между тем, в Силах обороны Таврического направления отметили, что российские оккупанты продолжают штурмовать Авдеевку и Марьинку. В частности, на фоне больших потерь захватчики ввели две дополнительные танковые роты, чтобы окружить Авдеевку.

Вас также могут заинтересовать новости: