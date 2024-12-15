Таких единиц уничтоженной вражеской техники зафиксировано немного за время российско-украинской войны.

Бойцы батальона "РАРОГ" благодаря FPV-дронам уничтожили вооружение и военную технику российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады, пишет Defense Express.

По словам аналитиков, на видео можно увидеть ликвидацию и поражение двух достаточно интересных и редких образцов техники, а именно МТ-ЛБ корабельный бомбомет РБУ-6000 "Смерч-2", который установлен на тягач и бронеавтомобиль КамАЗ-43269 "Выстрел".

"Что касается бомбомета РБУ-6000, то в целом согласно данным портала Oryx, всего было уничтожено не менее четырех единиц такого вооружения, из них по одному на базе танка и грузовика "Урал", и еще два - на базе МТ-ЛБ", - отметили в сообщении.

Также в издании напомнили, что в конце ноября воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили один из таких бомбометов на Краматорском направлении.

"Что касается бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел", то по состоянию на сегодня на портале Oryx зафиксирована потеря российским оккупационным войском пяти таких машин, из них три были затрофейены", - добавили аналитики.

Война в Украине - последние новости

Ранее офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров заявил, что Украина должна изменить стратегию обороны в Донецкой области. В частности он предложил быстро и эффективно создать линию обороны, которая будет, вероятно, позади позиций, которые украинские войска занимают сейчас.

В то же время аналитики DeepState сообщили, что украинским военным удалось выбить российских оккупантов южнее Глушковки на Купянском направлении в Харьковской области. Отмечается, что в последние дни украинские подразделения осуществляли закрепление и отражали попытки РФ вернуться в лес.

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