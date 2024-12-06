Освобождение от ответственности за СЗЧ имеет две стороны медали, говорит боец ВСУ.

Если закон об освобождении от ответственности позволит пополнить украинские подразделения на передовой, это однозначно положительный фактор. Об этом в эфире "24 Канала" сказал военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

"У меня есть товарищ, который в начале войны сам пошел в военкомат. 20 человек ушло в СЗЧ исключительно из-за командира, который издевался над своими подчиненными. Сейчас он реально хочет вернуться, потому что знает, что ему ничего не будет", - подчеркнул военный.

В то же время он добавил, что у этого законопроекта есть и другая сторона медали, которая может наоборот уменьшить количество военных в составе Сил обороны Украины.

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"Представляете, сколько ребят в пикселе за 2,5 года устали и опустошились. Это повлечет волну того, что те, кто сомневались - идти или не идти в СВЧ, понимают, что теперь не будет никакой ответственности. Они без рапорта, без отпуска пропадет на 3 месяца - не смотивирует ли его пойти на этот шаг, если он знает, что нет никакой ответственности. Поэтому еще вопрос - больше побежит, или вернется. Ребята за последние полгода в слух проговаривали раз по 10, что все достало, я развернусь и уйду", - объяснил Иевлев.

Возвращение из СВЧ: что надо знать

Ранее в Офисе Генпрокурора объяснили, как военнослужащий, самовольно оставивший часть, может вернуться на службу в рядах Сил обороны для избежания ответственности. В частности, военный должен обратиться в любую воинскую часть и подать рапорт на восстановление.

Между тем в Третьей штурмовой раскритиковали этот закон, заявив, что он не поможет решить проблему СЗВ в рядах Сил обороны.

"Легче попытаться потушить пожар новым законом или созданием какой-то новой структуры типа военного омбудсмена. Нетрудно пиариться на вопросе установления четких сроков службы - особенно, зная, что это в нашей ситуации пока невозможно", - отметил заместитель командира бригады Максим Жорин.

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