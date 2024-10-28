"Райт" рассказал, как в армии работают с немотивированными военными.

Военнослужащий Нацгвардии с позывным "Райт" рассказал, что отношение военных к мужчинам в тылу отличается.

"Если это нормальный человек, он идет с работы, он трезвый, то нет (мысли, почему он не воюет, - УНИАН). Я понимаю, что пока я есть - пусть он ходит на работу. Если это идет какой-то лыган с банкой Рево, или это какой-то маргинал, он едет на БМВ, две девушки сзади сидят и он весь такой крутой, тогда уже есть. Ведь я фактически прикрываю ему задницу, чтобы он тут с девушками катался, кайфовал жизнь", - пояснил военный в интервью "Армия TV".

Он также добавил, что в его подразделения попадали мобилизованные мужчины, которые не имели мотивации воевать. Однако в коллективе они меняли свое отношение к службе.

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"Если у меня десять личного состава и все десять немотивированных, то уже очень сложно. Ведь они будут друг другу капать на мозги, это очень сложно, у меня такого не было. Если один человек немотивирован в коллективе. То так или иначе, общаясь с другими он будет как-то мотивироваться их опытом, тем, что они живы. Они видят мой труд, что я за них переживаю, стараюсь помочь. Они видят это отношение, что они накормлены, одеты, их дети могут что-то покупать себе, потому что у них достойная заработная плата. И эта мотивация постепенно появляется. Здесь главное - коллектив", - добавил Райт.

Мобилизация в Украине: важные новости

Журналисты The Wall Street Journal отмечают, что в Украине усиливают мобилизацию, проводя рейды в таких публичных местах, как концертные залы, элитные магазины в Киеве и популярные кафе в Одессе. По мнению журналистов, это свидетельствует о растущих трудностях в наборе новых солдат для компенсации потерь на фронте.

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, из-за "общей толерантности" к уклонистам Украина может проиграть войну. По его словам, сейчас в Украине надо мотивировать морально тех, кто еще не ушел на фронт, пытаться достучаться до совести.

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