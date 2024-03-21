Там наблюдалось больше всего таких попыток врага.

Россия пытается прорвать оборону Украины на Новопавловском направлении - там за прошедшие боевые сутки было сдержано больше всего таких попыток врага.

Об этом написал Генштаб ВСУ утром 21 марта в рамках оперативной сводки о событиях на фронте. Всего за день произошло 70 боевых столкновений с оккупантами.

"На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Водяное, Урожайное, где он, при поддержке авиации, 24 раза пытался прорвать оборону наших войск", - указал Генштаб в отчете.

Также "горячо" было на Лиманском направлении. Там наши воины сдержали 17 атак врага. Бои разворачивались в районах населенных пунктов Белогоровка, Золотаревка Луганской области и Ямполовка, Терны, Раздоловка, Веселое Донецкой области. Россия, прикрываясь авиацией, пытались идти на "прорыв".

На Бахмутском направлении было немного спокойнее. За боевые сутки сдержано 5 атак оккупантов. Бои были в районах населенных пунктов Богдановка, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.

Авдеевское направление - до сих пор в приоритете вражеской армии. Там за сутки отражено 14 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Семеновка, Тоненькое, Первомайское, Нетайлово, Невельское Донецкой области.

На Ореховском направлении было 7 попыток идти в атаку. Россия "проверяла на прочность" позиции ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области и Работино Запорожской области.

На Херсонском направлении оккупанты все еще грезят о том, чтобы захватить важные плацдармы на левобережье Днепра. На данный момент их контролируют войска Украины. Оккупанты реализовали 3 попытки атаковать позиции ВСУ.

В то же время защитники Украины продолжают обессиливать силы РФ вдоль всей линии фронта, атакуют личный состав врага вместе с важной техникой.

Что известно о новых потерях РФ в Украине - есть свежие данные

Сегодня утром Генштаб ВСУ порадовал новой статистикой по военному ресурсу РФ в Украине: за сутки его "принудительно" сократили. Речь идет о ликвидации 750 военных РФ.

Таким образом за время полномасштабной Путин потери в Украине 433 840 оккупантов. Среди "новенького" - ВСУ за сутки уничтожили 16 бронированных машин, 26 артсистем, 16 боевых БМП, 44 единиц автомобильной техники, десяток дронов и тому подобное.

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