По словам офицера артиллерии, фронт может "развалиться" из-за недостатка снарядов.

Российские войска, которые имеют хорошее обеспечение, наносят удары по украинским позициям на фронте. Вражеские истребители бомбардируют украинских военных, сбрасывая планерные бомбы, которые запускаются далеко за линией фронта, куда не может достать украинская ПВО. По словам офицера артиллерии на востоке Украины, потери ВСУ будут расти, ведь невозможно в полной мере ответить на огневую силу врага.

"Без артиллерийских боеприпасов каждый фронт обречен. В какой-то момент мы окажемся в ситуации, когда никто не сможет защищать фронт, когда все будут или убиты, или ранены. Это будет означать "потерю позиций и развал фронта", - предупредил офицер для издания DW на условиях анонимности.

С таким мнением соглашаются и военные эксперты и аналитики.

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"Россияне давят на свое преимущество и медленно, но уверенно продвигаются на нескольких участках фронта. С начала этого года российские войска захватили более 360 квадратных километров - территорию размером с Детройт", - отметил ранее Фредрик Каган из Института изучения войны (ISW) в своем блоге.

Также в издании напомнили, что украинские пилоты учатся на истребителях F-16 значительно дольше, чем предполагалось. По словам командующего Вооруженных сил США в Европе Кристофера Каволи, украинцы часто имеют проблемы с английским языком, а также он обеспокоен тем, что происходит на украинском фронте.

"Я не могу предсказать будущее, но я могу делать простые расчеты. Исходя из моего более чем 37-летнего опыта службы в армии США, если одна сторона может стрелять, а другая не может стрелять в ответ, то проигрывает та сторона, которая не может стрелять в ответ", - подчеркнул он во время выступления перед Комитетом по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США 10 апреля.

Кроме того, в DW привели слова главнокомандующего ВСУ Александра Сирского, который сообщил, что РФ сосредоточилась на том, чтобы "прорвать нашу оборону к западу от Бахмута, получить доступ к каналу Северский Донец-Донбасс, захватить населенный пункт Часов Яр и создать условия для дальнейшего продвижения в район большого Краматорска".

"Часов Яр расположен на холме со стратегическим преимуществом для украинских сил. По словам Сырского, Путин приказал войскам захватить населенный пункт до 9 мая, когда российский президент отмечает годовщину победы СССР над нацистской Германией", - рассказали в материале.

В свою очередь немецкий эксперт Нико Ланге заявил, что Украине не удастся "удержать линию фронта на востоке, поэтому она может только задержать атаки РФ".

Украинский офицер подытожил, что решающим фактором, по его мнению, является то, сможет ли он вместе со своими собратьями получить боеприпасы и другое оружие, и насколько быстро это произойдет.

Ситуация на фронте: последние новости

Военный и политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что плацдарм ВСУ в Крынках не расширяется, однако и оккупанты не могут вытеснить оттуда украинские силы. По его словам, ситуация на левобережье Днепра в Крынках стабильно тяжелая.

"Потому что, во-первых, на сегодняшний день это погодные условия, которые сложились. Они не очень способствуют. Во-вторых, там очень мало мест, где можно вообще фактически спрятаться", - отметил Мусиенко.

Также он рассказал, что российские оккупанты в мае-июне будут лезть в ловушку, ведь украинские военные получат помощь.

"Они же сейчас тоже на грани воюют. Они воюют на грани своих наступательных возможностей. Они используют все", - отметил Мусиенко.

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