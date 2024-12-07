Со времен деоккупации Херсона российские захватчики не оставляют попыток вернуть правобережную часть региона, поэтому вражеская активность на островах является постоянной. Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире "КИЕВ24".
По его словам, активные действия российской армии зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий.
"Эта деятельность не останавливается, она постоянная, поэтому Вооруженные Силы Украины уничтожают диверсионные группы, которые пытается высаживать враг, и сколько уже было уничтожено лодок РФ, мне даже трудно сосчитать. Поэтому говорить, что сейчас как-то изменилась ситуация, не стоит, она такой и была", - подчеркнул Соболевский.
Ситуация на Херсонщине - последние новости
Ранее военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские оккупанты вряд ли готовят большую десантную операцию для высадки на правый берег Херсонской области. По его словам, пока нет информации о тяжелой технике врага для проведения таких действий.
Также херсонский OSINT-журналист Константин Рыженко отметил, что пока подготовки РФ к наступлению на правый берег Херсонской области не наблюдается. В то же время он добавил, что данные о том, что Россия собрала 300 лодок - не вымышленные.