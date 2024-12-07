По словам Юрия Соболевского, пока невозможно даже посчитать, сколько уже вражеских лодок было уничтожено на этом направлении.

Со времен деоккупации Херсона российские захватчики не оставляют попыток вернуть правобережную часть региона, поэтому вражеская активность на островах является постоянной. Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский в эфире "КИЕВ24".

По его словам, активные действия российской армии зависят от многих факторов, в том числе от погодных условий.

"Эта деятельность не останавливается, она постоянная, поэтому Вооруженные Силы Украины уничтожают диверсионные группы, которые пытается высаживать враг, и сколько уже было уничтожено лодок РФ, мне даже трудно сосчитать. Поэтому говорить, что сейчас как-то изменилась ситуация, не стоит, она такой и была", - подчеркнул Соболевский.

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Ранее военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские оккупанты вряд ли готовят большую десантную операцию для высадки на правый берег Херсонской области. По его словам, пока нет информации о тяжелой технике врага для проведения таких действий.

Также херсонский OSINT-журналист Константин Рыженко отметил, что пока подготовки РФ к наступлению на правый берег Херсонской области не наблюдается. В то же время он добавил, что данные о том, что Россия собрала 300 лодок - не вымышленные.

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