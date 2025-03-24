Он призвал украинцев меньше читать новостей о Трампе и больше думать об украинских защитниках.

Перемирие с россиянами будет означать в будущем дальнейшее их продвижение в Украине, а кто этого не понимает, тому стоит изучать историю.

Такое заявление сделал Назар Горишный с позывным "Спец" - командир второй роты ударных беспилотных авиационных комплексов батальона "Пегас" 1 танковой бригады в интервью Суспільному.

Горишний не верит в то, что президенту США Дональду Трампу удастся установить мир в Украине. Он сказал, что ни он сам, ни его побратимы не имеют времени интересоваться новостями из-за рубежа. Также он посоветовал и украинцам не беспокоиться о новостях о Трампе, а больше думать о тех, кто воюет.

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"Думайте о парнях, которые воюют. Им не до Трампа, а до того, чтобы вас защитить. Мира вам хочется? Какой мир? Какое прекращение огня? Вы историю учили? Хочется сказать людям: прочитайте историю. Сколько вам нужно перемирий, чтобы вы поняли, перемирие - это в будущем дальнейшее продвижение. И никто этого не может понять, потому что им очень здесь трудно", - сказал военный.

"Спец" посоветовал гражданским больше внимания уделять военным, вместо того, чтобы читать новости.

"Все на стрессах, в кафе не могут кофе попить, потому что новости какие-то появились. Все, у них - стресс, надо пойти "лупнуть" коньячку на вечер. "Стрессируют", потому что они не могут спокойно выйти на улицу, потому что ТЦК ловит. Стресс, тяжело для них, хотят окончания войны. Они не подумали, что у солдат стресс больше, они могут потерять жизнь. Приоритеты выставляйте", - призвал украинцев Горишный.

Горишный считает, что любое перемирие с РФ будет лишь временным.

"Все говорят, что два-три года России надо. Да нет. Я вон отдохнул, через месяц уже был готов воевать, обратно возвращаться. После того, когда уволился. Я уже хотел, мне уже хотелось. Человеку, который не имеет ранения, ампутации, два-три месяца полностью хватает, чтобы снова пойти в наступление. И уже со знаниями, с ясной головой он будет думать гораздо лучше", - поделился военный.

Он отметил, что за два-три года можно и забыть, как воевать. "При прекращении огня на месте России я бы три месяца подождал - и дальше. Они становятся более жестокими с каждым годом. Мы убиваем их, они - нас. Все на мести сейчас базируется", - сказал Горишный.

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