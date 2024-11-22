Западные партнеры наконец-то дали то, о чем давно просила Украина. Но не для победы, а чтобы продержаться еще немного.

Для Владимира Путина сейчас нет особого смысла выходить на мирные переговоры, поскольку Украина уже истощена и не может держать фронт. Об этом говорится в публикации The Times.

Издание отмечает, что последние решения Запада по усилению Украины противопехотными минами и разрешением на ракетные удары по территории РФ были обусловлены "жестокой реальностью того, что происходит на линии фронта".

Удержание части Курской области является важным, поскольку эта территория станет ключевой разменной монетой в любых переговорах. Однако и на Донбассе надо сдерживать российское наступление.

Видео дня

"Мы не говорим о развале, но есть риск неизбежного отхода и потери еще большей территории. За последний месяц темпы российского прогресса ускорились. Украинцы истощены. Они не могут вывести подразделения на ротацию, они уставшие физически и морально. Нет передышки", - объясняет британский аналитик Мэтью Савил.

Прозрение партнеров Украины относительно противопехотных мин и предоставления разрешений на ракетные удары по РФ эксперт объясняет тем, что украинцам хотят дать возможность продержаться до ожидаемых мирных переговоров при посредничестве Трампа. Однако вопрос еще и в том, захочет ли Россия пойти на мирные переговоры.

"[Россия] продемонстрировала высокую степень готовности терпеть боль. Путин готов рисковать. Он побеждает, и он наращивает свой банк. Зачем ему сейчас обналичивать свои фишки? Украина находится в более слабой позиции, чем в любой другой момент конфликта. Россия достигает успехов и накапливает преимущества во многих местах. Это давление везде", - говорит Савил.

Война в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, Украине нечем ответить на российские ракеты, которые Путин обозвал "Орешником". По словам экспертов, Украина не имеет ни соответствующих радаров для обнаружения, ни специальных систем ПВО, ни подобных ракет, говорят специалисты.

Также мы рассказывали, что российские оккупанты в настоящее время захватили 25% города Курахово Донецкой области. По данным немецкого аналитика Юлиана Рёпке, россияне продвинулись на востоке Курахово, и ситуацию для ВСУ там "абсолютно критическая".

Вас также могут заинтересовать новости: