Российские оккупанты попытались атаковать позиции наших защитников, но получили мощный ответ.

Украинские военные показали видео уничтожения российского танка с помощью противоракетного танкового комплекса Javelin.

Бойцы 30-й Отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского рассказали, что российские оккупанты попытались атаковать их позиции, но получили ответ.

"Горит-пылает!.. Танк российских оккупантов. Они нагло попытались атаковать позиции 30 ОМБр, но получили мощный ответ. Только посмотрите, как эффективно и эффектно наши ребята работают с ПТРК Javelin", - говорится в сообщении бригады.

Видео дня

На видео видно, как в направлении танка летит ракета, а затем взрывает его. Сколько при этом было ликвидировано российских оккупантов, не уточняется.

Война в Украине - потери россиян

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные ликвидировали 390 российских оккупантов, поэтому общие боевые потери противника с 24 февраля возросли примерно до 84 тыс. 600 человек. Кроме того, за почти 10 месяцев большой войны враг потерял 2 тыс. 892 танка, 1 тыс. 870 артиллерийских систем и тысячи единиц другой техники.

В частности, аналитики проекта Oryx посчитали, что российская армия потеряла по меньшей мере 8044 единиц техники с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, 4927 единиц техники было уничтожено, 198 повреждено, 300 брошено и 2619 захвачено. Речь идет только о технике, потери которой подтверждены фото- и видеоматериалами.

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