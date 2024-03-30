Враг имеет проблемы как с бронетехникой, так и с боевым и морально-психологическим состоянием личного состава, отметил Богдан.

В ближайшие несколько месяцев российские оккупационные войска не смогут нарастить потенциал для осуществления нового широкомасштабного наступления. Такое мнение высказал ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Война есть война, понятно, что каждая сторона планирует то, чего она хочет достичь. Были ожидаемые наступательные действия врага в зимне-весенний период, это тоже прогнозировалось, поэтому принимались соответствующие меры. Вопрос в том, насколько они были эффективными, но об эффективности надо говорить в контексте того, насколько мы получали то, что нам было нужно и как быстро реагировали на это наши партнеры. Безусловно, у России есть план по наступлению, но вопрос заключается в другом – насколько РФ способна реализовать эти планы?" – добавил он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, пока у российского диктатора Владимира Путина нет больших возможностей для развертывания широкомасштабного наступления в весенне-летний или летне-осенний периоды.

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"И вряд ли в течение 3-4 месяцев он будет способен их подготовить. Тот оккупационный контингент, более 400 тыс., который находится в Украине, в подавляющем большинстве хоть и действует, но ощущаются проблемы как с бронетехникой, так и с боевым и морально-психологическим состоянием оккупационных сил", – констатировал ветеран СВР.

Угроза нового крупного наступления РФ

О возможности развертывания нового широкомасштабного наступления РФ в ближайшие месяцы пишут как в западных, так и в украинских СМИ.

Об этой угрозе также предупреждал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам,большое наступление российских войск начнется в ближайшие месяцы – речь идет о конце мая или июне.

Эту тему также активно комментируют эксперты. Так, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что оккупанты, скорее всего, будут осуществлять наступательные действия в направлении Часового Яра Донецкой области. Целью врага также может быть Купянск (Харьковская область) и район Угледара (Донецкая область).

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