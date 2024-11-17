Один из этих сценариев предусматривает завершение войны летом или осенью 2025 года.

Уже через несколько дней война РФ против Украины перейдет очередной Рубикон – 1000-й день с момента полномасштабного вторжения. Ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман назвал три вероятных сценария развития событий в 2025 году.

В своей колонке для издания "Главред" он написал, что каждый из трех сценариев имеет примерно одинаковые шансы на реализацию. Первый предусматривает начало переговоров с РФ – уже в этом году или в следующем – и временную остановку войск на линии разграничения.

"Это сейчас активно обсуждается в зарубежных медиа, которые подают это как инициативу Трампа о создании демилитаризованных "серых" зон. В таком случае война не закончится в ближайшие несколько месяцев, а приостановится", – пояснил он.

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Второй сценарий, по словам ветерана, предусматривает завершение войны летом или осенью 2025 года. К этому времени возможности российского военно-промышленного комплекса могут исчерпаться, и у врага не будет способности вести активные наступательные действия, как это происходит сейчас.

"Тогда, вероятно, тоже начнутся переговоры, но Киев здесь будет говорить с позиции силы. При этом мы будем контратаковать противника, и, поговаривают, сейчас Украина готовит наступательные действия на весну следующего года. При таких условиях война закончится осенью 2025 года", – продолжил Гетьман.

В то же время третий сценарий предусматривает истощение как России, так и Украины. В таком случае ни один из предыдущих сценариев не реализуется, а война превратится в долговременное позиционное противостояние.

"Это будет что-то похожее на АТО, когда продвижения почти не было, но небольшие столкновения продолжались. Насколько это затянется, предсказать сложно. Но понятно одно – в таком случае боевые действия возобновятся через три-пять лет", – считает майор запаса.

Война в Украине: это стоит знать

Ситуация на фронте выглядит мрачно не только для Украины. Как пишет CNN, для России она тоже далеко не такая радужная – враг в худшем положении, чем кажется. Оккупационная армия РФ платит огромными потерями за мизерное продвижение, и это не предвещает для Кремля ничего хорошего.

Тем временем КНДР передала России ракетные и артиллерийские системы. Как сообщает FT, часть этой "помощи" уже на территории Курской области. В течение последних недель Северная Корея предоставила России примерно 50 170-мм самоходных гаубиц M1989 отечественного производства и 20 обновленных 240-мм реактивных систем залпового огня.

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