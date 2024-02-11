Огромную роль в этом вопросе играет логистика.

Перспективы дальнейшего расширения плацдарма украинских войск на левобережье Днепра в Херсонской области зависят от логистики. Для этого необходима стабильная логистическая связь между двумя берегами через реку.

Об этом рассказал полковник запаса, военный обозреватель Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, сейчас достичь стабильности поставок трудно. Проблема заключается в том, что мосты через реку Днепр разрушены оккупантами, а возможности наведения понтонно-мостовых переправ пока нет.

"Четыре моста, которые соединяли левый и правый берег Днепра в этом регионе до полномасштабной войны, были уничтожены противником еще осенью 2022 года. Навести в нынешних условиях понтонно-мостовые переправы – крайне сложная задача. Ширина Днепра в этой части – около 1 000 метров, плюс течение достаточно мощное, что фактически создает непреодолимые препятствия для наших инженерно-технических подразделений", – отметил он.

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Однако даже если такую переправу удастся наладить, гарантировать ее безопасность и сохранность будет сложно. Очевидно, что враг будет пытаться уничтожить ее с помощью различных средств: как авиации, так и дронов, и артиллерии.

По мнению Селезнева, плацдарм стоит расширять на глубину до 25 километров южнее, тогда как сейчас глубина плацдармов Сил обороны достигает от трех и более километров от линии Днепра.

"Но как это сделать, не имея надежной броневой поддержки, не имея возможности в полной мере передислоцировать с правого на левый берег нашу артиллерию, системы противовоздушной обороны? Ответ на этот вопрос, к сожалению, отсутствует. Можно рассчитывать на скорейшие поставки для нужд украинской армии систем ПВО, авиационной компоненты. Мы постоянно ведем речь об истребителях F-16. И, безусловно, необходимо получение дополнительных ресурсов, в частности артиллерийских, ведь именно артиллерия сейчас во многом определяет ход боевых действий", – констатировал военный обозреватель.

Ситуация на фронте: это стоит знать

Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что на левобережье Днепра в Херсонской области несколько уменьшилось количество атак со стороны российских оккупационных войск. При этом штурмы остаются пехотными – бронетехнику враг пока бережет.

Между тем аналитик Bild Юлиан Репке утверждает, что российские оккупационные войска зашли в село Новомихайловка в Донецкой области. По его словам, захватчики уже контролируют 10-15% его территории.

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