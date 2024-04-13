Сухаревский не раскрыл всех карт относительно возможностей Украины, однако кое-что таки рассказал.

Расстояние в 1 тысячу 200 км - не лимит для Украины в вопросе ударов по глубоким тылам Российской Федерации на ее материковой территории.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом заместитель Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Вадим Сухаревский сказал журналистам. В частности, у него спросили, насколько у Украины увеличилась способность наносить удары вглубь РФ на расстоянии минимум 1 тыс 200 километров после атаки на так называемый завод по сборке "шахедов" в городе Елабуга (Татарстан).

"Для того, чтобы не открывать всех карт, я скажу, что продолжается повседневная работа в плане улучшения этих моментов, и поверьте, уже на сегодняшний, и даже на вчерашний день, тысяча двести - это не лимит", - сказал Сухаревский.

Он отказался называть максимальную дальность украинских средств поражения для нанесения ударов вглубь российской территории.

Удар по заводу в Татарстане

В ночь на 2 марта были нанесены удары по двум объектам РФ в Татарстане. Одной из целей стал завод по производству дронов-камикадзе типа "Шахед", который расположен в городе Елабуга. Второй целью - нефтеперерабатывающий завод в Нижнекамске, где после удара загорелся пожар.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины отметили, что в результате удара по заводу "шахедов" есть "хорошие результаты".

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