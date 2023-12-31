Николай Олещук напомнил, что в 2024 году партнеры передадут самолеты для ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в небе над Украиной уничтожено более 1700 российских ракет разных типов.

"Хотя сегодня традиционно подводят итоги текущего года, я озвучу некоторые впечатляющие цифры именно с начала полномасштабного вторжения оккупанта", - говорится в сообщении Командующего Воздушными Силами Николая Олещука в Telegram.

С 24 февраля 2022 года Силы обороны уничтожено 1709 ракет разных типов:

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Х-101/555/55 - выпущено 1360, уничтожено 1045;

"Калибр" - выпущено 834, уничтожено 397;

"Искандер-К" - выпущено 154, уничтожено 62;

дроны Shahed-136/131 - выпущено 3940, уничтожено 3095.

При этом военный указал, что силы ПВО сбивают около 86% всех воздушных целей.

Кроме того, Олещук напомнил, что сбиты 329 самолетов и 324 вертолета Российской Федерации, которые терроризировали украинцев.

Также авиация Воздушных Сил ВСУ совершила более 16 тысяч вылетов:

7 600 - на огневое поражение;

8 600 - на истребительное авиационное прикрытие.

"Наши пилоты отправили вслед за "русским военным кораблем" еще несколько плавсредств противника, и ударили в их основное логово - штаб черноморского флота России! Нанося болезненные удары по военным объектам, средствам ПВО, живой силе и технике противника, украинские пилоты больше всего стремятся в следующем году делать свое дело еще эффективнее", - подчеркнул командующий ВС ВСУ.

Также он напомнил, что в 2024 году Украина получит западные самолеты, больше авиабомб и ракет американского, британского и французского производства, что поможет бороться с врагом, освобождать нашу землю, очищать наше небо и море от российского хлама.

Война в Украине - итоги почти двух лет боев

Спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что с сентября 2022 года российские войска выпустили по Украине более 3800 ударных дронов.

Кроме того, он отметил, что с начала полномасштабной войны Россия использовала против Украины более 7500 ракет всех типов. Он отметил, что комплексы Patriot с 4 мая 2023 года сбили уже 15 российских ракет "Кинжал" в Украине.

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