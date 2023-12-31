Задело 11 районов, где были военные России.

Пилоты Вооруженных сил Украины нанесли 11 "новогодних" ударов оккупантам в течение текущих суток.

О праздничном результате вечером сообщил Генштаб как раз во время очередной воздушной атаки России. Там указали, что все атаки были направлены на районы дислокации оккупантов.

"Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и пункт управления противника", - добавило ведомство.

Также там уточнили, сколько ударов нанесла по Украине сегодня Россия: имеем 12 ракетных атак и 58 авиационных ударов. Также враг применил дроны "Shahed-136/131" и 48 раз обстрелял Украину из РСЗО. Из-за действий РФ есть погибшие и раненые. Повреждения получили частные и многоквартирные дома, а также различная инфраструктура.

Воздушные силы ВСУ уточнили статистику работы Patriot

По данным военных Украины, зенитно-ракетные комплексы Patriot по итогам 2023 года смогли поймать 15 российских ракет "Кинжал". Как известно, Москва в своих публичных заявлениях утверждала, что эти боеголовки вообще неуязвимы для ПВО. Однако представитель Воздушных сил Юрий Игнат этому возразил.

"Сейчас имеем 15 уже "Кинжалов", сбитых именно системой Patriot, это очень хорошие для нас новости", - заявил он.

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