В Генштабе подтвердили смену командиров бригад, но причины не назвали.

В трех бригадах на Кураховском направлении сменили комбригов в конце января.

Как пишет Суспільне, речь идет о 33 отдельной механизированной бригаде, 46 отдельной аэромобильной бригаде и 35 бригаде морской пехоты. В частности, полковник Дмитрий Палиса стал командиром 33 ОМБр, сообщили в пресс-службе бригады.

Ранее он был заместителем командира батальона 30 ОМБр им. князя Константина Острожского, участвовал в боях за Лиман, в контрнаступлении на Харьковщине в составе четвертого отряда специального назначения 71 отдельной егерской бригады ДШВ.

Видео дня

Палиса заменил в должности полковника Юрия Гупалюка, который возглавлял 33 ОМБр в 2024 году.

Подполковник Дмитрий Капитула стал комбригом 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Капитула заменил на должности полковника Виталия Золотарева, которого уволили после оккупации Курахово.

Полковник Алексей Булахов возглавил 35 бригаду морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского. Он защищал Мариуполь, был освобожден из плена в сентябре 2022 года.

На запрос Общественного в Генштабе подтвердили смену командиров бригад, однако причины изменения не комментировали.

Война в Украине: новости

Количество обращений от мотивированных украинцев по проекту добровольческого контракта 18-24 лет намного превысило прогнозы, сказал командир роты 4 штурмового батальона 92 отдельной штурмовой бригады им. Ивана Сирко Евгений с позывным "Красный".

Военно-морской эксперт издания Defense Express, капитан первого ранга в отставке Владимир Заблоцкий рассказывал, что беспилотные морские платформы Sea Babу с установленным пулеметом тоже используют для своей работы искусственный интеллект.

Вас также могут заинтересовать новости: