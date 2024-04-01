В селе Ивановское ВСУ уничтожили четыре бронемашины армии РФ.

Украинские бойцы ликвидировали вражескую бронегруппу в селе Ивановское, что в Донецкой области. Известно, что оккупанты пытались продвинуться в населенном пункте. Об этом сообщается в Telegram-канале "Острые козырьки", передает "Милитарный".

"Ивановское. Окрестности Бахмута, которые просто в аду держат украинские защитники. На видео попытка вражеского штурма, заехало 6 коробочек, выехали две", - подписали свое сообщение авторы канала.

Известно, что сейчас на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои за контроль над Ивановским, части которого контролируют украинская и российская армии. Недавно для того, чтобы продвинуться, российское командование на одной из улиц отправило в бой шесть бронемашин с пехотой. Такая бронегруппа состояла из боевых машин БМД-2 и БМП-2, которые атаковали украинскую пехоту с помощью своих 30-миллиметровых пушек.

Однако во время боя украинским защитникам удалось уничтожить четыре бронемашины оккупантов, две машины смогли отступить.

В свою очередь командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й Отдельной штурмовой бригады Юрий Федоренко отметил для радио НВ, что захватчики все время штурмуют в направлении Ивановского.

"Что касается Ивановского, то противник пытается выравнивать линию фронта в направлении Часового Яра. Действительно, месяц назад враг имел тактический успех и занял передние улицы Ивановского. Впрочем, сегодня говорить о полном контроле Ивановского противником рано", - объяснил воин.

По состоянию на сегодня по данным карты deepstatemap примерно 40% Ивановского оккупировал враг, остальная часть территории остается подконтрольной ВСУ.

"В направлении Ивановского продолжаются тяжелые и изнурительные бои. Половина Ивановского сейчас находится под контролем Сил обороны, другая часть населенного пункта захвачена оккупантами. В направлении Клещеевки и Андреевки оккупанты тоже осуществляют ударные штурмовые действия. Впрочем, тоже критического успеха не имеют", - добавил командир.

Война в Украине: последние новости

Ранее в ВСУ рассказали, как изменилась тактика РФ из-за "самолетопада", ведь известно, что оккупанты потеряли определенную часть своих самолетов, в частности А-50. По словам начальника объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, теперь Россия осторожно применяет авиацию и выискивает новый рубеж запуска управляемых авиабомб.

Также стало известно, что российское Министерство обороны ускорило подготовку новых подразделений для войны в Украине, теперь они готовят российских оккупантов за 27 суток. В то же время заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий отметил, что такие темпы обучения ухудшают качество подготовки российских солдат.

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