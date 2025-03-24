В стране-агрессоре не смогли отличить настоящий самолет от компьютерной игры.

В России опозорились очередным неудачным фейком об Украине. Там заявили, что украинские военные якобы начали воевать на учебно-тренировочных самолетах – доказательством стал скриншот из компьютерной игры ARMA 3.

Соответствующее сообщение появилось в одном из российских провоенных каналов под названием Fighterbomber. Так, автор заявил, что в Украине "начали (продолжили) воевать на учебно-тренировочных L-ках". Очевидно, имелись в виду самолеты Л-39.

Примечательно, что некоторое время спустя сообщение отредактировали, отметив, что фото "выглядит странно", и может быть графикой.

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В конце концов, так и было.

Иронии этой ситуации добавляет то, что автором канала Fighterbomber является российский летчик, который должен был бы разбираться в этом вопросе. Украинские OSINT-аналитики еще в 2023 году установили, что канал ведет военный ВС РФ Илья Туманов, который как минимум до 2020 года был помощником штурмана истребителя-бомбардировщика Су-34. Также Туманов успел повоевать в Сирии.

Фейки РФ об Украине

С начала полномасштабной войны против Украины, как и годами до того, Россия активно продвигает различные фейки о нашем государстве. Делается это как на российских федеральных каналах, так и на международной арене.

Мир уже не раз слышал российский бред о биолабораториях в Украине. Курировали мифический проект, по версии Кремля, американские демократы.

Кроме того, РФ активно продвигала фейк о том, что Украина якобы строит "грязную бомбу".

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