Хотя это продвижение, скорее всего, не является результатом российской контратаки и вряд ли имело место в прошлом.

Ни ВСУ ни российские оккупанты не продвинулись на участке приграничного района Донецкой и Запорожской областей.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). При этом аналитики Института со ссылкой на кадры с геолокацией отметили, что линия фронта российских оккупантов находится дальше к востоку от Новопрокоповки (непосредственно к югу от Роботино), чем предполагалось ранее.

"Хотя это продвижение, скорее всего, не является результатом российской контратаки и вряд ли имело место в прошлом. ВСУ, возможно, отошли на более защищенные позиции ближе к Роботино", - объяснили ситуацию эксперты.

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В частности, оккупанты продвинулись на 700 м между Роботино и Вербовым и продолжили контратаки в районе Работино и Вербового.

Кроме того, как сообщили в Институте, оккупанты и ВСУ ведут позиционные бои на левом берегу Днепра в Херсонской области. "Украинские силы сохранили свои позиции в Крынках на левом берегу, несмотря на российские контратаки в этом районе", - говорится в обзоре.

Аналитики отметили, что и ВСУ и оккупанты эффективно используют беспилотники на Херсонском направлении. Помимо этого российские оккупанты продолжают сталкиваться с нехваткой техники, необходимой для эвакуации раненых на восточном берегу.

Ситуация на Херсонщине

Недавно начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что украинские защитники продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра на Херсонщине.

У оккупантов на левобережье Днепра имеется несколько десятков тысяч военных. Однако, по данным разведки Британии, они не смогли выбить украинский плацдарм на левом берегу Херсонщины и понесли тяжелые потери.

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